(Di venerdì 15 marzo 2024) Ildifensore del Barcellona nella lista del ct De La Fuente MADRID () - Il commissario tecnico della, Luis de la Fuente, ha diramato le convocazioni per le amichevoli contro, in programma rispettivamente il 21 marzo a Londra e il 26 al Santiago Bernabeu di Madr

Brahim Diaz giocherà per il Marocco . Il calciatore del Real Madrid, che possiede la doppia cittadinanza, ha atteso a lungo una chiamata della Spagna che non è arrivata e, dopo essersi preso del ... (sportface)

SCARIOLO-SPAGNA verso il rinnovo fino al 2028

Come riporta l'edizione odierna di AS, Sergio Scariolo è vicino al rinnovo come ct della Spagna fino al 2028, anno in cui si disputeranno i ...sportmediaset.mediaset

Calcio: Spagna. Test con Brasile e Colombia, convocato 17enne Cubarsì: Il 17enne difensore del Barcellona nella lista del ct De La Fuente MADRID (Spagna) (ITALPRESS) - Il commissario tecnico della Spagna, Luis de ...sport.tiscali

La Spagna rosica per il ranking: “L’Italia è fuori dalla Champions eppure è prima”: Marca scrive del "paradosso del Calcio spagnolo" in ottica ranking Uefa, nonostante le tre squadre ai quarti di Champions ...ilnapolista