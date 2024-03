Calcio Serie D Vigor Senigallia | scontro diretto col Roma City

(Di venerdì 15 marzo 2024) Si gioca domenica 17 marzo nel Lazio alle ore 14.30, 15 Marzo 2024 – Ventisettesima giornata inD per lache affronta un vero e propriodomenica 17 marzo alle ore 14.30 a Riano, campo di casa del. I rossoblù hanno 41 punti e grazie al successo contro il Tivoli 3-0 domenica scorsa – che ha riportato la vittoria al Bianchelli dopo oltre due mesi – sono di nuovo quinti, dunque nell’ultima posizione che ammetterà ai play-off. Le prime rivali per la quinta piazza sonoe Notaresco, che inseguono a un punto. Un vero e propriodunque per lache all’andata si era trovata sul 2-0 ma che ...

Di seguito il comunicato: Si rende noto, anche a parziale modifica del Com. Uff. n.79/L del 07.08.2023, il calendario della Fase finale del Campionato serie C NOW per la stagione sportiva ... (noinotizie)

Il girone E di Serie D entra nel vivo: a otto giornate dal termine il Gavorrano, che ha appena staccato anche il pass per la finale di Coppa Italia, è primo con un punto in più della Pianese . Seguono ... (sport.quotidiano)

Pagina 4 | "Vanno allargate le porte, il calcio è bloccato": Martina, uscita alla Buffon

L'ex numero uno e agente di Supergigi: "Mi fanno sorridere le critiche ad Allegri o Pioli. Giocatori strafisici, si tira poco, bisogna intervenire" ...tuttosport

Freedom FC Women: il Calcio a 5 apre il weekend a Garino. Gli impegni del Settore Giovanile: Fine settimana quasi al completo per il Settore Giovanile e Futsal della Freedom FC Women: in attesa della ripartenza dell’Under 17, sono quattro le formazioni che scenderanno in campo. Apre il weeken ...ideawebtv

Sudtirol-Cremonese, il pronostico di Serie B: sicurezza Under: Protagonista anche la Serie B in questo sabato di grande Calcio, con ben 8 partite in programma. Alle 14:00 andrà in scena il match tra Sudtirol e Cremonese ...footballnews24