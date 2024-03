Calcio Serie D In casa Pianese c’è tanta voglia di tornare in vetta

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il girone E diD entra nel vivo: a otto giornate dal termine il Gavorrano, che ha appena staccato anche il pass per la finale di Coppa Italia, è primo con un punto in più della. Seguono Livorno, a -1 dai bianconeri e Grosseto a -3. Queste quattro si giocheranno l’unico posto in C in un rush finale che si preannuncia molto emozionante. Già domenica potrebbe essere una giornata decisiva visto che il Livorno va indel Gavorrano mentre laattende la terzultima della classe, il Real Forte Querceta e il Grosseto allo Zecchini ospita il Trestina. Inbianconera il punto strappato all’Ardenza ha ridato morale e convinzione nei propri mezzi dopo la doccia gelata del ko interno contro il Ponsacco. Nel frattempo la società bianconera ha ufficializzato le prossime date del camp estivo ...

Di seguito il comunicato: Si rende noto, anche a parziale modifica del Com. Uff. n.79/L del 07.08.2023, il calendario della Fase finale del Campionato serie C NOW per la stagione sportiva ... (noinotizie)

Calcio Uisp

Penultima giornata di regular season nel campionato di Serie A1 di Calcio Uisp Empoli-Valdelsa, con diversi scontri interessanti. Nel girone A spicca lo scontro diretto in chiave salvezza di lunedì se ...msn

Calcio a 5 Msp. Il Sodinims batte il Castellina. Ora è secondo con il Balzac: Nella Premier League di Calcio a 5, il Sodinims si piazza al secondo posto, mentre il Bardena Dt si avvicina al podio. In Serie A, il Sella è in testa, seguito da Vic ed Estendarse. In Serie B, il Bia ...lanazione

Salernitana – Lecce: diretta live e risultato in tempo reale: La partita Salernitana - Lecce di Sabato 16 marzo 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 29ma giornata di Serie A ...calciomagazine