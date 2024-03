Calcio promozione Ceriano illude ma capitola sul campo dell’Ispra Agrate ne prende 4 dalla Pontelambrese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Mercoledì nefasto per le due brianzole impegnate nei recuperi in notturna dei gironi A e B di. IlLaghetto suldella lanciatissima Ispratutti a metà ripresa quando passa in vantaggio con un rigore trasformato da Marone. Poi i padroni di casa dilagano (3-1) grazie alle reti di Groppo dopo 60 secondi e nei cinque minuti finali con la punizione di Oldrini e in contropiede con Garcia. Sono addirittura 4 i gol (a 1) subitiSperanzasul proprioper mano dellanello scontro playoff. Settimo risultato utile per gli ospiti. Di Carollo il punto della bandiera.