Calcio Prima e Seconda Categoria | i pronostici | il programma e gli arbitri della 24^ giornata

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ci sono i big match Real Cameranese-Montemarciano e Filottranese-Olimpia Marzocca in: ne approfitterà il Sassoferrato Genga per scappare? In, il Cupramontana ospita l’Ostracapolista per continuare la rimonta VALLESINA, 15 marzo 2024 – Cominciano a diventare decisive le partite dia 6 incontri dalla fine del campionato regolare. Domani, sabato 16 marzo, si gioca la 24^e l’attenzione è massima per tutte le nostre squadre coinvolte. I temiIn, nel girone B il Sassoferrato Genga (impegnato in casa contro la Labor) può provare un primo strappo in testa, dato che domani ...