Calcio | i convocati dell’Italia per le qualificazioni agli Europei Under 21 C’è Luis Hasa

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’Italia21 affronterà la Lettonia e la Turchia nelle prossime due partite delle2025. Gli azzurri incroceranno la compagine baltica nella giornata di venerdì 22 marzo al Dino Manuzzi di Cesena e la formazione anatolica martedì 26 marzo al Paolo Mazza di Ferrara. La nostra Nazionale sarà impegnata nei primi due incontri dell’anno solare e si presenta per l’occasione in testa al gruppo A con 11 punti all’attivo, contro i 10 dell’Irlanda e i 9 della Norvegia. Il CT Carmine Nunziata ha convocato 28 giocatori, che si ritroveranno nella serata di domenica 17 marzo a Cesenatico. Spicca la presenza di, centrocampista classe 2004 della Juventus e MVP degli ultimi19 vinti dall’Italia con gol in finale ...