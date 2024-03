Calcio | i convocati dell’Italia per le amichevoli negli USA | Spalletti chiama tre debuttanti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’Italia giocherà un paio diUSA. Gli azzurri incroceranno il Venezuela nella giornata di giovedì 21 marzo a Fort Lauderdale e l’Ecuador domenica 24 marzo alla Red Bull Arena di Harrison (nell’area di New York). Il CT Lucianoha convocato 28 calciatori, tra cui trein Nazionale maggiore: Raoul Bellanova (difensore del Torino), Michael Folorunsho (centrocampista del Verona) e Lorenzo Lucca (attaccante dell’Udinese). Spicca l’assenza di Gianluca Scamacca, reduce da un gol determinante in Europa League con la maglia dell’Atalanta. Gli attesi Riccardo Calafiori, Micahel Kayode e Giovanni Fabbian sono stati selezionati con l’Under 21 per le qualificazioni agli Europei (impegni casalinghi contro Lettonia e Turchia). Gianluigi Donnarumma dovrebbe essere il portiere titolare, alle sue ...