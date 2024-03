Calcio Femminile | Ranking FIFA | l’Inghilterra sale al 2° posto | l’Italia rimane 14^

(Di venerdì 15 marzo 2024) Laha pubblicato oggi l’aggiornamento del. Rispetto all’ultimo rilevamento effettuato lo scorso dicembre, ci sono stati significativi cambiamenti nelle primissime posizioni. La Spagna ha rinsaldato la sua posizione al vertice, forte della vittoria del Mondiale 2023 e del recente successo nella prima edizione aldella Nations League, competizione che le furie rosse hanno vinto meno di un mese fa battendo in finale la Francia. Alle spalle delle spagnole, al secondograzie alle vittorie ottenute contro Austria e Italia nelle ultime due partite ufficiali disputate. Le Leonesse hanno così scavalcato in un colpo solo la Francia (stabile al terzo) e gli Stati Uniti, giù dal podio del ...

Pallanuoto femminile: Serie A1, sabato 16 marzo c'è Netafim Bogliasco 1951-Ekipe Orizzonte

Nuova vigilia di campionato per l’Ekipe Orizzonte, che tra meno di ventiquattro ore sarà in campo in Liguria per il quattordicesimo turno di Serie A1 di pallanuoto Femminile. La squadra allenata da Ma ...napolimagazine

Calcio Femminile, su Dazn i migliori match playoff della Serie A: (ANSA) - ROMA, 15 MAR - Assicurare al Calcio Femminile un futuro sostenibile, accrescendone il valore mediatico, con l'obiettivo di contribuire significativamente a colmare quel gap di visibilità ...tuttojuve

Nazionali Qualificazioni Europee UEFA EURO 2024 UEFA Nations League Finalissima Under 21: Calcio Femminile UEFA Women's EURO Qualificazioni Europee Femminili UEFA Women's Nations League Finalissima Femminile Mondiali Femminili FIFA UEFA Women's Champions League Europeo U19 Femminile Under ...it.uefa