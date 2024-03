Calcio | Europa League Klopp Rispetto per Atalanta | rivale scomodo

(Di venerdì 15 marzo 2024) "Ai quarti però non mi aspettavo avversari facili" LIVERPOOL (INGHILTERRA) - "Difficile. Abbiamo già giocato lì e non è passato molto tempo da allora, sono sicuro che abbiano una struttura simile, ben organizzata, lo stesso allenatore. Un avversarioda affrontare". Jurgencommenta così

"Dobbiamo crederci , l'importante è quello che faremo in campo, non quello che diciamo", spiega il tecnico degli inglesi BRIGHTON (INGHILTERRA) - "Non so se la Roma sarà stanca, noi dobbiamo pensare ... (ilgiornaleditalia)

Dopo le delusioni in Champions League con le eliminazioni delle squadre italiane, si è registrato il riscatto tra Europa League e Conference League . In attesa della Roma e dell’Atalanta, le due ... (calcioweb.eu)

Roma, 15 mar. (askanews) – Peggio non poteva andare per le squadre italiane il sorteggio dei quarti di Europa League : sarà derby Milan-Roma , mentre l’Atalanta ha pescato il Liverpool. sorteggio ... (ildenaro)

Insigne: "In cuor mio spero di essere agli Europei. Spalletti è il numero uno, accetto qualunque sua scelta"

Quando si va all’Europeo, tutto si bilancia ... ha parlato dei prossimi Europei di Calcio in programma in estate in Germania. "Sono venuto in America per giocare a Calcio e lo farò fin quando il corpo ...napolitoday

Dal fascino della grande classica raccontato dallo scrittore Fabio Genovesi alle parole di tre ex calciatori protagonisti di storie importanti: Dal fascino della grande classica raccontato dallo scrittore Fabio Genovesi alle parole di tre ex calciatori protagonisti di storie importanti ...gazzetta

il tema del giorno: Il tonfo di Inter e Napoli. Lacune di esperienza, di intensità e ritardo tattico. La Champions League non è il cortile di Lautaro e Osimhen ...gazzetta