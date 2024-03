Calcio Dilettanti | sono tre i derby pisani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pisa 15 marzo 2024 – In Promozione si scende in campo per la decima giornata del girone di ritorno. Al ‘Taccola’ di Uliveto Terme arriva l’Atletico Maremma. I grossetaniquinti con quaranta punti, gli ulivetesi sesti con trentaquattro: una vittoria permetterebbe ai biancorossi di dimezzare lo svantaggio ed impreziosire la propria stagione. In Prima Categoria si gioca la decima giornata di ritorno. E’ il giorno deltra il Tirrenia ed il San Giuliano, una gara che vede tanti ex nelle rispettive squadre. Citutte le premesse per una bella partita dato che il Tirrenia occupa una posizione di classifica abbastanza tranquilla ed il San Giuliano ha già vinto questo campionato con i suoi settanta punti sui settantadue disponibili. Ma è una giornata che vede in calendario anche un altro: quello tra il San ...