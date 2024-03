Calcio Dilettanti In Seconda H la sfida della Bassa Lotta al vertice | Junior guastafeste

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) La corsa aldel girone bolognese di’H’ ha il sapore di un derby tutto made inmodenese, che in pochi chilometri fra Rivara (in foto capitan Vacchi), Finale Emilia e San Martino Spino sta regalando ogni giornata emozioni e colpi di scena. In vetta c’è il Rivara al fianco dei bolognesi del Funo, tandem che guida a +3 sulla Sanmartinese, mentre in rincorsazona playoff c’è loFinale, distante 8 punti dalla vetta. Ma proprio i biancazzurri di Luca Molinari, subentrato a stagione iniziata a Battaglioli, sono diventati la ’mina vagante’ di queste ultime due giornate, tirando due brutti scherzi ai cugini: sabato scorso hanno piegato per 3-2 la Sanmartinese, mentre nel turno di recupero di mercoledì sera si sono presi lo sfizio di passare per 3-2 sul campo del Rivara. Sei ...