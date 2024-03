(Di venerdì 15 marzo 2024), 15 mar (Adnkronos) – “I chiarimenti chiesti alla Asnon sono arrivati, per cui questa mattina ho depositato un?interrogazione parlamentare alla ministra Calderone e al ministro Abodi perché, se la ricostruzione giornalistica del video sottratto e diffuso dal cellulare di una, che ha causato paradossalmente il licenziamento della vittima e nessuna conseguenza per l?autore di quel gesto, fosse confermata, questo non sarebbe ‘uno scandalo a luci rosse’, ma una vera e propria violenza?. Lo dice il responsabile Sport e deputato del Pd Mauro. L'articoloWeb.

Caso video, Berruto: “Nessun chiarimento da parte della Roma”

Mauro Berruto, responsabile sport e deputato del Pd, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla vicenda che riguarda la divulgazione di un video hard, che ha portato al licenziamento di una dipendente ...siamolaroma

Caso video, Berruto (PD): “Nessuna nota dal club, chiesta interrogazione parlamentare”: "Se tutto corrisponde al vero si tratterebbe di un caso di grave violenza", ha detto il responsabile sport e deputato del Pd ...forzaroma.info

Calcio: Berruto (Pd), 'interrogazione al governo su dipendente As Roma licenziata': Roma, 15 mar (Adnkronos) - "I chiarimenti chiesti alla As Roma non sono arrivati, per cui questa mattina ho depositato un’interrogazione parlamentare alla ministra Calderone e al ministro Abodi perché ...affaritaliani