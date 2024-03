Calcio a 5 Serie B | C1 e C2 | il programma e gli arbitri delle gare tra il 15 e il 16 marzo

(Di venerdì 15 marzo 2024) Entriamo negli ultimi 90 minuti (3 partite) della regular season: ilcompleto e il calendariolotte promozione e retrocessione VALLESINA, 152024 – Siamo giunti agli ultimi 90 minuti di stagione regolare per il futsal interregionale e regionale. Nelsarebbe una partita, ma nela 5 sono 3 le sfide che separano le nostre squadre dalla fine del campionato, con i seguenti inizi di play-off e play-out. Andiamo a scoprire ilcompletodiB, C1 e C2 che riguardano le nostre squadre. Oggi troverete anche l’approfondimento con le varie lotte, promozione o salvezza, per le formazioni della Vallesina e dintorni, con il relativo calendario del rush finale.B In ...

Il girone E di Serie D entra nel vivo: a otto giornate dal termine il Gavorrano, che ha appena staccato anche il pass per la finale di Coppa Italia, è primo con un punto in più della Pianese . Seguono ... (sport.quotidiano)

Si gioca domenica 17 marzo nel Lazio alle ore 14.30 Senigallia , 15 Marzo 2024 – Ventisettesima giornata in Serie D per la Vigor Senigallia che affronta un vero e proprio scontro diretto domenica 17 ... (vallesina.tv)

Pagina 4 | "Vanno allargate le porte, il calcio è bloccato": Martina, uscita alla Buffon

L'ex numero uno e agente di Supergigi: "Mi fanno sorridere le critiche ad Allegri o Pioli. Giocatori strafisici, si tira poco, bisogna intervenire" ...tuttosport

Freedom FC Women: il Calcio a 5 apre il weekend a Garino. Gli impegni del Settore Giovanile: Fine settimana quasi al completo per il Settore Giovanile e Futsal della Freedom FC Women: in attesa della ripartenza dell’Under 17, sono quattro le formazioni che scenderanno in campo. Apre il weeken ...ideawebtv

Sudtirol-Cremonese, il pronostico di Serie B: sicurezza Under: Protagonista anche la Serie B in questo sabato di grande Calcio, con ben 8 partite in programma. Alle 14:00 andrà in scena il match tra Sudtirol e Cremonese ...footballnews24