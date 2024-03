Caccia agli ‘Zozzoni’ | Carini in guerra contro i furbetti del sacchetto

Leggi tutta la notizia su ilpalermo

(Di venerdì 15 marzo 2024) Cinquecento sacchetti di rifiuti abbandonatillati, 70 trasgressori identificati e due attività commerciali multate per mancata differenziazione dei rifiuti ed errato conferimento. Sono questi i numeri di 30 giorni di attività delle guardie ambientali e della polizia municipale per scovare gli “zozzoni”. Provenienza dei Rifiuti Abbandonati Accertata anche la provenienza dei sacchetti abbandonati: cinque arrivano da Cinisi, quattro da Terrasini, quattro da Palermo, uno da Torretta, uno da Capaci e 55 invece appartengono a carinesi. Le multe, che vanno da 300 e 3mila euro, saranno notificate ai diretti interessati tra 30 giorni circa. In caso di abbandono su suolo pubblico eseguito da soggetti giuridici scatterà anche il provvedimento penale.lli Più Approfonditi e Continui “Illi – commenta il sindaco Giovì Monteleone ...