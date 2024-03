Tempo di lettura: 4 minutiPer i suoli ex Cementir di Bagnoli , la Cabina di regia ha approvato la transazione con il gruppo Caltagirone . E si profilano novità importanti sulla colmata , per cui ... (anteprima24)

Cabina di regia sui treni. Il sindaco di Montevarchi attacca la Regione

Arezzo, 15 marzo 2024 – Il Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini e il vice Sindaco Cristina Bucciarelli hanno preso parte alla Cabina di regia che si è tenuta a Firenze in Regione sui treni e ...lanazione

Covid Italia, incidenza in picchiata: ricoveri e intensive ancora in riduzione: In Italia il tasso di incidenza Covid non è mai stato così basso negli ultimi mesi. "L’incidenza nel periodo 7-13 marzo è pari a 1 caso per 100.000 abitanti, in diminuzione rispetto alla settimana pre ...adnkronos

Bologna, la qualificazione in Champions passa per Empoli: Visualizzazioni: 1 Il Bologna ha una ghiotta occasione in chiave europea La sfida contro l’Empoli è alla portata dei rossoblu e il tecnico vuole continuare il trend positivo delle ultime uscite stagio ...calciostyle