Bundesliga | pronostici ventiseiesima giornata | partite sabato ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 15 marzo 2024), i punti di distacco dal Leverkusen sono dieci ma il Bayern Monaco è in ripresa e non vuole rallentare dopo le roboanti vittorie con Lazio e Mainz:. Il Bayern Monaco si è ormai quasi rassegnato. I punti di distacco dalla vetta, sempre occupata dall’incredibile Bayer Leverkusen, continuano ad essere tanti (10) e le possibilità che per la prima volta dopo 11 anni lo Schale finisca in una bacheca diversa sono sempre più alte. Kane festeggia con i compagni – IlVeggente.it (Ansa)Ad ogni modo, il roboante successo ottenuto ai danni della Lazio in Champions League, valso il passaggio del turno, sembra aver dato un importante slancio a Muller e compagni, che una settimana fa hanno seppellito di gol il malcapitato Mainz, travolto addirittura 8-1 con tanto di tripletta di Kane. Quasi come se i campioni in carica di Germania avessero tutt’ad ...