Bulli si vendicano a pugni. Ragazzino in ospedale

(Di venerdì 15 marzo 2024) Due compagni lo hanno adescato nel piazzale davanti alla scuola e un terzo l’ha preso a botte. Matteo (nome di fantasia per tutelare l’adolescente) è caduto a terra col volto tumefatto, ma ha avuto la forza di rialzarsi e avvisare i genitori di quanto gli era accaduto. L’episodio si è verificato alcuni giorni fa, ma soltanto adesso se ne è venuti a conoscenza perché i genitori del ragazzo hanno deciso di parlare per evitare che situazioni simili possano ripetersi e possano esserci altre vittime. "Non dimenticherò mai il viso di mio figlio – racconta la mamma dell’adolescente che vive in provincia e frequenta il primo anno in una scuola superiore del capoluogo –. E non posso neppure smettere di pensare che cosa sarebbe accaduto, se avesse battuto la testa, cadendo. Avrebbe potuto finire in coma o accadere qualcosa di terribile". Trasportato al San Matteo, il...