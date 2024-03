Bugo | “Voglio che il pubblico mi prenda sul serio”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024)è tornato. E lo ha fatto con il nuovo disco 'Per fortuna che ci sono io', uscito oggi venerdì 15 marzo. Un album nel quale Cristian Bugatti, in arteappunto, mette tutto se stesso e non solo. In 'Tito', ad esempio, c'è anche il figlio., come è nato 'Per fortuna che ci sono io'? "Ho iniziato a registrarlo nel gennaio del 2022 dopo il Festival di Sanremo del 2021. Avevo chiuso i rapporti con la casa discografica, volevo che il disco fosse un'àncora di salvezza per me. Abbiamo registrato tutte le canzoni in sei-sette mesi". Lo ha definito un disco "motivazionale", perché? "La musica mi fa stare meglio, mi motiva. Io avevo bisogno di trovare più serenità e integrità, tutta la musica dovrebbe nascere per far star bene gli altri. Tutti i dischi dovrebbero essere motivazionali. Arriva dopo tre anni molto difficili per me ...