Brufoli sulla schiena | da cosa può dipendere

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ipossonoda vari fattori, proprio come quelli che compaiono sul viso. Ecco alcune delle cause più comuni: Predisposizione Genetica: Alcune persone sono più inclini di altre a sviluppare l’acne a causa della genetica. Produzione di Sebo: Una produzione eccessiva di sebo può portare a pori ostruiti, favorendo la formazione di. Muta della Pelle: Le cellule della pelle che non si esfoliano correttamente possono ostruire i pori, provocando. Batteri: Il batterio Propionibacterium acnes è spesso implicato nella formazione dell’acne. Fattori Ormonali: Gli squilibri ormonali, come quelli che avvengono durante la pubertà, la gravidanza o il ciclo mestruale, possono causare acne. Stress: L’aumento dei livelli di stress può peggiorare l’acne in ...