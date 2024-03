Bronzo e qualificazione agli Europei giovanili | Lucrezia Domina brilla agli Assoluti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Prato, 15 marzo 2024 - Ungiovanile di respiro nazionale, impreziosito dalladi categoria e da un sesto tempo “assoluto”. Questo il bottino con cui la nuotatriceè tornata da Riccione nei giorni scorsi, al termine dei campionati italianiprimaverili. L'atleta sedicenne di Prato, cresciuta nell'Azzurra ed attualmente in forza all'Hidron Sport Firenze, ha ottenuto il suo miglior piazzamento nei 100 stile “juniores”, nuotando la distanza in 57.32 e salendo così sul gradino più basso del podio. Buona anche la performance nei 200 stile: in questo caso si è qualificata per la “finale B”, ottenendo la terza piazza e soprattutto il pass per i campionatiche si terranno in ...