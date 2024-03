Brighton-Roma 1-0 | giallorossi avanti | De Rossi ai quarti di Europa League

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 15 marzo 2024) (Adnkronos) – Missione compiuta per lache approda aidi finale dinonostante la sconfitta con il. I, forti del 4-0 conquistato all’Olimpico, perdono 1-0 al Falmer Stadium ma passano comunque il turno e sono tra le migliori otto squadre della seconda competizione europea per club. A decidere il match del Falmer Stadium in favore dei ragazzi di De Zerbi è un gol di Welbeck al 37? del primo tempo. Partita di grande intensità sin dai primi minuti con i padroni di casa all’arrembaggio nel tentativo di compiere l’improbabile ‘remuntada’ e gli ospiti in difficoltà e costretti sulla difensiva. Al 23? in una delle rare proiezioni offensive i capitolini vanno in gol con Azmoun ma l’arbitro annulla per gioco pericoloso ...