Brighton-Roma 1-0 | a De Zerbi non basta il gol di Welbeck Rossoneri ai quarti di Europa League

(Di venerdì 15 marzo 2024)14 marzo 2024 - Sconfitta dolce per lain Inghilterra: all'Amex Stadium infatti i capitolini perdono per 1-0 contro il, ma non concedono il ribaltone e approdano aidi finale di. La rete dispaventa, ma la retroguardia capitolina non concede molto altro, permettendo così di conservare tre dei quattro gol di margine ottenuti nel match di andata. Desaluta così le competizioni conentali, i capitolini invece per il quarto anno consecutivo sono tra le prime otto della propria competizione europea. Primo tempo Deconferma quasi tutte le indiscrezioni della vigilia, schierando Verbruggen tra i pali al posto di Steele, portiere nel match di andata. Confermati Gilmour e Gross in ...