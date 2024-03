Brie in crosta | solo 3 ingredienti per una fonduta goduriosissima | perfetta anche a Pasqua

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ilinè una di quelle ricette versatili e simpatiche, oserei dire, da condividere con gli amici. Perché definirla simpatica è presto spiegato: invita alla convivialità, basta posizionarla in mezzo alla tavola in modo che tutti possano avvicinarsi e intingere la loro forchetta in questascioglievole, sì, mafragrante. L’incontro/scontro tra le due consistenze rende conquista tutti fin dal primo assaggio e diverte grandi e piccini. Possiamo presentarlo come antipasto a, ma ogni occasione è buona per gustarlo in compagnia! Il sapore deciso del formaggio ha un’altissima resa in forno e fondendo si accompagna con qualsiasi altro ingrediente colpisca la nostra creatività. Possiamo accostarlo al miele e alla frutta secca, mala melograno, ai funghi, alle ...