Breve guida per manifestare senza prendere e dare legnate

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nell’ultimo periodo si è discusso spesso di come sono state gestite le manifestazioni in Italia. Dalle proteste in seguito al femminicidio di Giulia Cecchettin, alle manifestazioni per i diritti delle donne, da quelle pro-Palestina fino ai raduni davanti ai cancelli Rai a seguito del controverso comunicato post Festival di Sanremo. Anche il caso Ilaria Salis InsideOver.

Nuovo codice della strada , sospensione breve della patente per chi usa il cellulare alla guida patente sospesa per chi guida con il cellulare in mano. È la proposta inserita nella riforma del codice ... (tpi)

Il nuovo Codice della Strada prevede la sospensione breve della patente fin da subito per chi utilizza lo smartphone alla guida . L'articolo Il nuovo Codice della Strada prevede la sospensione breve ... (tuttoandroid)

Fano Guida: "Restare in D è fondamentale"

Perentorio il presidente: "Salvezza decisiva per programmare il futuro, ora l’ambiente è compatto, l’allenatore ha motivato tutti" ...ilrestodelcarlino

Oltre Marrakech, 5 giorni nel sorprendente deserto del Marocco: Marrakech e ancora più in generale il Marocco stanno vivendo in questi ultimi tempi un momento di pura magia, sia in senso di crescita effettiva ma anche attraverso un lavoro sull’immagine di sé che r ...vogue

guida l’auto senza patente: mai conseguita: Giovane orvietano denunciato per guida senza patente, già scoperto due volte al volante senza titolo. Arrestato operaio rumeno a Montegabbione per furto, in esecuzione di pena definitiva. Veicolo sequ ...lanazione