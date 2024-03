Brahim Diaz | «Al Milan tutti mi amavano | sul Marocco…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 15 marzo 2024) Le parole di, centrocampista del Real Madrid, sulla scelta del Marocco come nazionale. I dettagli, centrocampista del Real Madrid, ha parlato a Cadena SER della sua scelta di giocare per il Marocco. MAROCCO– «Spagnolo al 100% e marocchino al 100%. Sono cresciuto in Spagna, se dovessi segnare contro di loro sarei felicissimo, ma preferirei farlo contro un altro paese. L’amore che mi hanno regalato Spagna e Marocco è molto grande, sono due paesi meravigliosi. Ho radici marocchine da parte di mia nonna paterna, ma sono cresciuto in Spagna. Decido sempre con il cuore e anche questa volta è stato così. Sono un ragazzo con dei sogni, semplici. L’affetto e il progetto che mi hanno prospettato in Marocco mi sembra molto buono. La decisione è presa. Adesso non vale più la pena pensare a cosa ...