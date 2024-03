Borsa | l' Europa prova rialzo in attesa Fed e Bce | Milano +0 | 5%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pochi spunti nella prima parte della giornata delle Borse europee, con i listini che comunqueno a salire di qualche frazione sempre indi segnali un po' più chiari da parte della Banca centrale europea e dalla Federal reserve sui tempi di riduzione dei tassi. Lamigliore è quella di Madrid che cresce di un punto percentuale, seguita daindello 0,5%. In aumento dello 0,3% Parigi e Francoforte, con Londra in crescita dello 0,1%. Piatta Amsterdam. Lo spread tra Btp e Bund rimane calmo sui 126 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,7%. Nel settore energia, in aumento dell'1,5% il prezzo del gas a 26,4 euro al Megawattora, con il petrolio chea tenere quota 80 dollari al barile. In questo quadro, in Piazza Affari il titolo peggiore ...