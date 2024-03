(Di venerdì 15 marzo 2024) Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione in avvio di seduta:, Parigi e Amsterdam sono partiti piatti rispetto alla chiusura di ieri, con le Borse di Francoforte e Madrid in crescita dello 0,1%.

Piazza Affari è si è indebolita e si muove intorno alla parità (-0,2%) in linea con le altre Borse europee e con Wall Street , alla luce dei dati macroeconomici americani. In particolare i prezzi alla ... (quotidiano)

Le Borse europee termina no deboli con l'eccezione di Parigi che ha guadagnato lo 0,29%. Francoforte ha ceduto lo 0,11%, Londra lo 0,37%. (quotidiano)

Borsa: l'Europa parte incerta, Londra piatta

Borsa: l'Asia debole su calo prezzi case in Cina, scivola Seul: Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico generalmente in calo guardando anche a Wall street e all'inflazione alla produzione negli Usa, più elevata delle attese, un dato che potrebbe ritarda ...quotidiano

Reti in Borsa: Banca Generali fuori dal coro ribassista: Banca Generali è stata di recvente respinta dalla resistenza statica posta in area 36 euro. Uno scenario che potrebbe portare alla formazione di un triplo massimo (fugura tecnica che in genere anticip ...bluerating