Borsa Internazionale dei Laghi del Nord Italia

(Di venerdì 15 marzo 2024) : presentata l’edizione 2024 del più importante evento di incoming dedicato al turismo lacustre Ladei, il più prestigioso evento di incoming dedicato al turismo lacustre, approda per la prima volta sul territorio lariano, tra le sponde del Lago di Como, dal 20 al 24 marzo 2024. Il format, ideato ventitré anni fa dalla Camera di Commercio di Brescia, dal 2022 si è radicalmente rinnovato prevedendo una formula itinerante e sinergica con i sistemi camerali dei territori insistenti suidel. Per l’edizione 2024 l’ente ospitante del progetto è la Camera di Commercio di Como-Lecco in un’azione congiunta con gli Enti camerali Monte RosaAlto Piemonte, Varese, Verona, Trentino Marketing e Visit Brescia, la Destination ...