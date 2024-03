(Di venerdì 15 marzo 2024) Indici dimossi innelad eccezione di(+1,18%), spinta dalle banche. Più caute(+0,54%), Parigi (+0,34%) e Francoforte (+0,25%), negativa Londra (-0,15%). In calo anche gli indici Usa (Dow Jones -0,48%) e Nasdaq -1,12%) dopo i dati contrastanti sulla produzione industriale (+0,1%), migliore delle stime, e sulla fiducia dei consumatori a 76,5 punti, contro i 77,1 previsti. Gli occhi sono puntati infatti sulla riunione della Fed di mercoledì prossimo, che lascerà invariati i tassi al 5,5%, ma darà indicazioni sulle prossime mosse. Sfiora i 127 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 0,9 punti al 3,7% e quello tedesco di 1,1 punti sopra al 2,43%. Stabile il dollaro a 0,91 euro, i ...

Pochi spunti nella prima parte della giornata delle Borse europee, con i listini che comunque prova no a salire di qualche frazione sempre in attesa di segnali un po' più chiari da parte della Banca ... (quotidiano)

Nonostante i dati sull’inflazione Usa superiori alle attese, gli analisti appaiono fiduciosi sulle prossime mosse in ambito di politica monetaria. Oggi la “scadenza” delle tre streghe (ilsole24ore)

Si muovono in ordine sparso i principali listini di Borsa europei con gli indici Usa in territorio negativo. La migliore è Madrid (+1,33%), seguita da Parigi (+0,55%), Milano (+0,5%), Francoforte ... (quotidiano)

Per Piazza Affari ottava settimana in rialzo

La Borsa di Milano oggi sale di mezzo punto percentuale e si avvia ... L'indice Ftse Mib è sui massimi dal 2008, poco sotto i 34mila punti. Nel resto d'Europa positive anche Francoforte (+0,35%) e ...msn

Borsa: Europa poco mossa nel finale, bene Madrid, Milano +0,5%: Indici di Borsa poco mossi in Europa nel finale ad eccezione di Madrid (+1,18%), spinta dalle banche. Più caute Milano (+0,54%), Parigi (+0,34%) e Francoforte (+0,25%), negativa Londra (-0,15%). (ANSA ...ansa

Essere o non essere Ecco la domanda che l’Ucraina oggi fa all’Europa: Ho conosciuto Konstantin Sigov in occasione dell’incontro “Ucraina. La pace possibile. Guerra e martirio di un popolo” opportunamente promosso dal Centro Culturale di Milano in collaborazione con il M ...vita