Borsa | Europa in rialzo con focus su banche centrali A Milano brilla Mps

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nonostante i dati sull’inflazione Usa superiori alle attese, gli analisti appaiono fiduciosi sulle prossime mosse in ambito di politica monetaria. Oggi la “scadenza” delle tre streghe

Piazza Affari in linea con gli altri listini azionari europei conferma l'avvio incerto: tutti i mercati oscillano attorno alla parità, con gli operatori che guardano all'inflazione alla produzione ... (quotidiano)

Pochi spunti nella prima parte della giornata delle Borse europee, con i listini che comunque prova no a salire di qualche frazione sempre in attesa di segnali un po' più chiari da parte della Banca ... (quotidiano)

Milano marcia in positivo assieme ai Mercati europei

(TeleBorsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. nonostante i dati sull’inflazione americana superi ...finanza.repubblica

TIM continua rally in Borsa, al via roadshow a Milano: 64% del principale indice della Borsa di Milano). Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta ...finanza.repubblica

Immobiliare, Vonovia: perdita monstre nel 2023. L'ennesimo segnale della crisi del mattone in Germania: Tempi sempre più duri per il settore immobiliare tedesco e Vonovia lo certifica. L’azione crolla alla Borsa di Francoforte del 6,38% a 25,11 euro, dopo che la società immobiliare, proprietaria di ...milanofinanza