Bonus genitori separati | fino a 800 euro in 12 mesi | come richiederlo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 15 marzo 2024) Durante il periodo pandemico, molti, divorziati o semplicemente non conviventi hanno affrontato difficoltà economiche che hanno impattato sulla capacità di uno dei coniugi di versare l’assegno di mantenimento per i figli. Per supportare queste famiglie, è stato introdotto unspecifico che può raggiungerea 800mensili per un massimo di dodici, destinato aicon un reddito inferiore a 8.174. Il termine ultimo perall’INPS è il 31 marzo 2024., i requisiti per accedere Per accedere al, il genitore richiedente deve vivere con almeno un figlio minorenne o maggiorenne con ...