Bonus fotovoltaico attivo in Italia | lo sconto fiscale per i pannelli

(Di venerdì 15 marzo 2024) Quali sono le regole che determinano la fruizione delnel nostro paese? La recentissima direttiva Case Green punta all’installazione di sempre piùsolari sui tetti delle abitazioni e non solo. Cerchiamo dunque di capire quali siano gli attuali incentivi messi a disposizione per l’installazione delle tecnologie utili all’ambiente. Ammontare massimo dell’incentivo Volendo installare un impiantosulla propria casa, la spesa massima detraibile non deve superare la somma di 96.000 euro. L’intero importo appena indicato è detraibile al 50%, di qui fino a fine anno. La misura riguarda solo gli impianti ad uso domestico con una potenza massima di 20KW.. L’intervento può essere effettuato sia sulla prima che su un’eventuale seconda casa e proprio i...