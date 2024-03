Bonan | «Inter eliminata? Il rumore del Metropolitano ha inciso»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 15 marzo 2024)ha commentato l’uscita dell’dalla Champions League contro l’Atletico Madrid. Decisivo il grande apporto del. DECISIVO ? Alessandroa Sky Sport dopo la partita che ha sancito l’eliminazione dell’: «Tantoper tutto, ildelhasulla prestazione dell’Atletico Madrid. Lo vedevi dalle inquadrature, ma me l’hanno raccontato chi era lì. C’era un clima assoluto e Simeone ha dimostrato ancora di essere un grandissimo allenatore».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto ...