Bonaccini sulla Basilicata | niente veti | ora serve unità

(Di venerdì 15 marzo 2024) "Ini numeri delle politiche dicono che se il centrosinistra stesse unito avrebbe un margine consistentecarta". Così il presidente della Regione Emilia-Romagna e del Pd, Stefano, A 'L'aria che tira' su La 7. "Bisogna usare le prossime ore per chiedere uno sforzo di. Non si deve mettere per forza insieme tutti ma in una stagione in cui il centrodestra ha il vento alle spalle chiedo a tutti uno sforzo di responsabilità per trovare le ragioni per stare uniti. Lavorare - ha concluso - per unire senzaper nessuno".