Bologna | tre fratellini e la madre morti nel rogo della loro abitazione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 15 marzo 2024), tredi 6 e due anni e ladi 32 sononel. L’incendio partito da una stufetta difettosa Una donna di 32 anni e i suoi tre figli, due gemelli di due anni e una bambina di sei, sonola notte scorsa in un incendio divampato nelappartamento a. Ilè scoppiato intorno all’una di notte in un edificio di via Bertocchi, nella periferia ovestcittà. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco, ma si ipotizza un corto circuito di una stufetta elettrica. «L’incendio con buona probabilità è stato generato da un impianto elettrico dove era stato ...