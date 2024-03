Bologna | tre bambini piccoli e la mamma morti nell’incendio del loro appartamento

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tresonoin un incendio divampato nella notte in unnella periferia di. La madre, una donna di 31 anni di origine rumena, è morta durante il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, 118 e polizia non appena ricevuto l’allarme. Il padre dei, due gemelli di 2 anni e uno di 6, non era in casa quando è avvenuta la tragedia. Anche lui è stato portato in ospedale, per un sostegno psicologico. Ie lauccisi dal fumo Secondo le prime ipotesi l’incendio sarebbe stato provocato da un corto circuito causato da una stufetta elettrica. Ie la madre, però, non sarebbero stati uccisi dalle fiamme, ma dal fumo. Isarebbero ...