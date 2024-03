Bologna | morta una madre con tre bambini in un incendio

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 15 marzo 2024) Una donna di 32 anni e i suoi tresono morti unscoppiato nella notte tra giovedì e venerdì a, in un appartamento in via Bertocchi, periferia della città, dove sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 con automediche e ambulanze e la polizia. Informata anche la Procura.partito da una stufa elettrica A causare l'e la morte di Stefania Alexandra Nistor e dei suoi tre bimbi, una stufetta elettrica andata in cortocircuito. Non si sarebbe sprigionata una grande fiamma, ma moltissimo fumo e le esalazioni di monossido di carbonio non avrebbero lasciato scampo alla famigliola che dormiva in un'unica stanza e, pare, ieri notte anche nello stesso letto matrimoniale. La bimba più grande aveva sei anni, mentre i due gemelli erano un maschio e una femmina di due ...