Bologna | incendio in un appartamento | morti una donna e i suoi tre figli

(Di venerdì 15 marzo 2024) Unae itresonoin unscoppiato nella notte a. Le fiamme sono divampate all'interno di un, ora posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti, probabilmente a causa di un corto circuito provocato da una stufetta elettrica. Sul posto, una palazzina di via Bertocchi, nella periferia ovest del comune, sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 con automediche e ambulanze e la polizia. Le vittime sono due gemelli di circa due anni e un altro fratellino di 6, trovati senza vita all'interno della casa. La madre, unadi 31 anni di origine romena, è invece deceduta durante il trasporto in ospedale. Sono in corso indagini per ricostruire in modo più approfondito le origini del rogo.