Bologna con dubbi da Champions. Odgaard in vantaggio su Castro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024)e epronti a cogliere l’occasione, dice Thiago: piùdi, stando alle sensazioni della vigilia. Il ballottaggio tra i due, chiamati a prendere il posto dell’infortunato Zirkzee, dovrebbe arridere al danese, nonostante un’intervista su Bfc Tv all’argentino proprio alla vigilia di Empoli abbia contribuito a tenere una porta aperta: "Daremo tutto per vincere su un campo difficile", ha detto. Che dovrebbe subentrare a gara in corso, come con l’Inter. Forza fisica, duttilità e capacità di svariare e interpretare più ruoli dovrebbero favorireche ha già segnato due gol, seppur a gara in corso. Out Zirkzee e Karlsson, si è aggiunta all’ultimo l’assenza di Stefan Posch, per la nascita del primo figlio: dovrebbe toccare a De Silvestri al suo posto, ...