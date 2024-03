Bollette elettriche care | aiuto alle famiglie in difficoltà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) Grazie a Regione Lombardia, il Comune di Sondrio potrà aiutare leinad abbattere i costi delle. Un contributo massimo che sale da 300 a 500 euro per un risparmio effettivo per le: i soldi per pagare learrivano direttamente dalla Regione Lombardia che ha destinato alla Provincia e ai Comuni le risorse aggiuntive incassate daziende idroper l’energia gratuita. Il bando 2024 è riferito ai consumi elettrici del 2022: lerichiedenti devono avere un Isee non superiore a 20.000 euro, con tre o più figli la soglia sale a 40 mila euro. Le risorse disponibili sono pari a due milioni di euro per l’intero territorio provinciale. "Grazie allo stanziamento di Regione Lombardia, che ha ...