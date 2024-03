Bollette alle stelle addio | pannelli e pompe di calore Svolta green della piscina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024)pesanti, d’ora in poi a far funzionare le vasche sarannofotovoltaici e pompa di"eco" per la"Facchetti" a Cassano. Rifatta da cima a fondo, investimento da 1 milione 936mila euro, dei quali 436mila per la partita energia coperti da contributi in arrivo da un bando regionale, (349mila 500 euro) e il resto dal Comune (87.932 euro). "Un cantiere importante avviato in piena pandemia - dice Paolo Mele, ad di InSport, la società che ha realizzato opere per 1 milione e mezzo in cambiogestione ventennale -. Una scelta coraggiosa nostra e del Comune in un contesto economico difficile". Ma il progetto è andato avanti. "Lo sport inteso come momento di socializzazione e, soprattutto, come strumento per il benessere, la ...