Boateng nella bufera | una mail della madre rafforza l’accusa di violenza | “Maltratta le donne da anni”

Salernitana, abbondanza di scelte per Liverani contro il Lecce: ok Manolas e Boateng

Stampa Un piccolo sorriso per mister Fabio Liverani: l’infermeria della Salernitana si è finalmente svuotata e nella gara contro il Lecce in programma domani all’Arechi – come riporta, anche in prima ...salernonotizie

Salernitana, Boateng ancora out per infortunio: Jerome non ha inciso come si ci aspettava: StampaA Cagliari nella Salernitana Pirola ha sostituito Manolas ad inizio ripresa ma col Lecce i due potrebbero anche giocare insieme. Manolas sta recuperando e Pirola è segnalato in crescita di condi ...salernonotizie

Salernitana, ancora out Boateng, sabato torna Pirola. Liverani cerca nuova linfa a centrocampo: La speranza di avere una difesa al completo contro il Lecce dovrà essere riposta nel cassetto. Per la sfida di sabato Fabio Liverani recupererà solo Norbert Gyomber,.calciomercato