BluOrobica | il 2006 Lorenzo Leoni convocato dalla Nazionale Italiana Under 18

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sono 16 i giocatori convocati dal Settore Squadre Nazionali in vista degli appuntamenti dellaU18, impegnata dal 27 al 29 marzo nel raduno a Roma e, dal 30 marzo all’8 aprile, nell’ “Albert Schweitzer Tournament” 2024 a Mannheim e Viernheim (Germania). Non manca all’appello, giocatore di spicco di. Dopo lo stage della scorsa estate, infatti, il classedi Urgnano, tesserato per la società bergamasca, tornerà ad indossare la maglia azzurra, aggiungendo un altro importante tassello alla sua carriera, da poco segnatameritata conferma in U19 Eccellenza e dal graduale inserimento in Serie B. Manon è la sola nota bergamasca. Ad accompagnare laGiovanile ci sarà anche Antonello Sorci, coach ...