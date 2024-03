Black Mirror tornerà nel 2025 su Netflix

(Di venerdì 15 marzo 2024) Una buona notizia per tutti gli appassionati di. La serie antologica creata da Charlie Brookersunel. L’annuncio arriva direttamente dall’evento Next, che si è tenuto a Londra. Sono previsti sei nuovi episodi, tra cui il seguito del primo episodio della quarta stagione, intitolato Uss Callister, basato su una storia ispirata a Star Trek. L’episodio parlava di un programmatore che aveva creato un videogioco utilizzando il DNA di alcuni suoi colleghi per realizzare dei cloni digitali e guidarli in missioni spaziali. Questo episodio, diretto da Toby Haynes, aveva fatto vincere ai suoi creatori, William Bridges e allo stesso Brooker Emmy Awards per Outstanding Television Movie, Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special e Outstanding ...

Holly Willoughby to host Netflix series with Bear Grylls following This Morning exit

Holly Willoughby is to present a Netflix show in which adventurer Bear Grylls hunts down celebrities in the jungle. The action-packed reality competition, which will be presented by the former This ...standard.co.uk

Black Mirror: confermata la stagione 7, arriverà nel 2025: Sei nuovi episodi, in arrivo nel 2025, uno dei quali per continuare la storia dell'USS Callister: annunciata la stagione 7 di Black Mirror.punto-informatico

‘Black Mirror’ season seven coming in 2025: The seventh season of 'Black Mirror' is set to premiere in 2025, Netflix has confirmed, and it will run for six episodes.nme