Black Mirror | la settima stagione arriva su Netflix nel 2025

Black Mirror: confermata la stagione 7, arriverà nel 2025

Sei nuovi episodi, in arrivo nel 2025, uno dei quali per continuare la storia dell'USS Callister: annunciata la stagione 7 di Black Mirror.punto-informatico

Black Mirror will get six new episodes in 2025: Black Mirror, the series that eerily foreshadowed our current tech dystopia, is set to return in 2025 for a seventh season.yahoo

Novità da Netflix: torna Black Mirror; miniserie con Jude Law e Jason Bateman; i “gemelli” Dornan: Netflix le novità: torna Black Mirror; Jude Law e Jason Bateman insieme; Jamie Dornan interpreterà due gemelli ...dituttounpop