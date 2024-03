Black Mirror 7 | annunciata la nuova stagione con data di uscita

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 15 marzo 2024) Netflix ha finalmente annunciato il ritorno di, la serie antologica dai tratti satirici e dark di Charlie Brooker, per il 2025. La settima, anche questa volta, avrà pochi episodi (solo sei) e uno di questi sembrerebbe che sia il sequel di USS Callister. Ecco cosa recita il teaser rivelato al Picturehouse Central di Londra: “Robert Daly è morto, ma per l’equipaggio della USS Callister i problemi sono solo all’inizio“. L’episodio sembra, quindi, il seguito di Uss Callister, andato in onda con la quarta. La puntata, una parodia di Star Trek, narra di Daly (interpretato da Jesse Plemons), un programmatore che ha co-fondato un gioco online multigiocatore. Troppo pusillanime per affrontare la vita vera, Daly simula un’avventura spaziale utilizzando il DNA dei suoi colleghi per creare cloni ...