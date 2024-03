Bisseck | meriti un’altra chance! Già in Inter-Napoli?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 15 marzo 2024) Oltre a essere stato il migliore in campo – con tanto di gol vittoria – nella partita contro il Bologna, Yannè anche uno dei pochi ad aver disputato una buonissima prestazione contro l’Atletico Madrid, entrando nel migliore dei modi. Ecco perché inpuò arrivare per luioccasione. IN FORMA – Yannè sicuramente uno dei giocatori più in forma in questo momento in casa nerazzurra. Lo ha dimostrato la prestazione da migliore in campo contro il Bologna, ma anche il suo ingresso in campo contro l’Atletico Madrid, dove ha dato prova di una grande condizione atletica. Diversamente da Benjamin Pavard, apparso spesso in difficoltà, specialmente sulla rete dell’1-1 siglata da Antoine Griezmann. In, quindi, occhio a possibili ...