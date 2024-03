Biscotti Milka Oreo richiamati | potrebbero contenere pezzi di plastica | i lotti

(Di venerdì 15 marzo 2024)disono stati scoperti nei, portando il Ministero della Salute a ordinare il loro ritiro immediato dai supermercati, a causa del potenziale rischio fisico derivante dalla possibile presenza di corpi estranei. I clienti che hanno acquistato le barrette di cioccolatocon il numero di lotto ben preciso sono invitati a non consumarle e a restituirle al punto vendita in cui sono state acquistate, dove sarà possibile ottenere il rimborso completo. Qual è il lotto Nel recente comunicato divulgato dal Ministero della Salute, si è specificato che è stato richiamato un lotto specifico di, identificato con il codice OSK0934422. Questisono stati prodotti nello stabilimento della ...

