Ritirato dai supermercati un lotto di Biscotti Milka Oreo per possibile presenza di corpi estranei in plastica : il richiamo del Ministero della Salute (notizie.virgilio)

Biscotti Milka Oreo richiamati, potrebbero contenere pezzi di plastica: i lotti

Un lotto di barrette di cioccolato è stato richiamato per possibile presenza di corpi estranei in plastica. Le barrette sono le Milka Oreo del lotto OSK093442 ...quifinanza

Biscotti Milka Oreo ritirati dai supermercati per possibile presenza di corpi estranei in plastica: Pezzi di plastica nei Biscotti Milka Oreo. Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dai supermercati per rischio fisico, per via della possibile presenza di corpi estranei. Ecco cosa fare nel ...notizie.virgilio

Richiamate barrette di cioccolato Milka Oreo: potrebbero contenere pezzi di plastica, il lotto da non consumare: L'allerta alimentare che riguarda le barrette al cioccolato al latte Milka Oreo richiamate per possibile presenza di pezzi di plastica ...greenme