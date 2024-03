Birra | salsiccia e canti Il rugby inizia così Intervista a Giacomo Nicotera

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 15 marzo 2024) Anni 27, altezza 1,83, peso 107, azzurro numero 721, presenze in nazionale 22 (la 23esima sabato alle 15.15 contro il Galles a Cardiff nella quinta e ultima giornata del Sei Nazioni).da Trieste, professione tallonatore: domande e risposte. Il bello del? “La battaglia, non solo quella collettiva, 15 contro 15, ma anche quella personale, 1 contro 1, il confronto diretto con il proprio avversario nello stesso ruolo”. Il brutto del? “Se le cose vanno male, proseguono peggio. Quando si comincia con una caduta, si continua con una valanga. È difficile reagire, recuperare, rimontare. La graduatoria mondiale non è mai casuale, indicativa, formale: battere una squadra di un livello superiore è un’impresa rara. E in questa gerarchia ilè spietato. Ma con la Scozia ci siamo ...